Son dakika: Dışişleri'nden güvenli bölge açıklaması: ABD ile anlaşamazsak tek başımıza oluştururuz 02.08.2019 11:37

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili bir açıklama yaptı. Aksoy, ''Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız.'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili bir açıklama yaptı. Aksoy, ''Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız'' dedi.

ABD ASKERİ HEYETİNİN ANKARA ZİYARETİ

ABD askeri heyeti yarın Ankara'ya geliyor. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. 3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRK TIRLARININ BEKLETİLMESİ

İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz.

F-35 HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

F-35 ile ilgili taahhütlerimizi 2026'ya erteledik.