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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın '1915' açıklamasına sert tepki

24.04.2019 18:08

ABD Başkanı Trump'ın 1915 olayları açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez" denildi.


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