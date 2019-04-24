Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın '1915' açıklamasına sert tepki 24.04.2019 18:08

ABD Başkanı Trump'ın 1915 olayları açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez" denildi.