Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın '1915' açıklamasına sert tepki

ABD Başkanı Trump'ın 1915 olayları açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez" denildi.
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın '1915' açıklamasına sert tepki24.04.2019 18:08
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