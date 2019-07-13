Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması 13.07.2019 16:00

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenilmiştir. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz." denildi