Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklamalar

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı. Dayatma ve çifte standartlara prim vermeyiz." dedi.
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklamalar07.05.2019 20:48
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