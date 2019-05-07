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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklamalar

07.05.2019 20:48

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı. Dayatma ve çifte standartlara prim vermeyiz." dedi.


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