Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklamalar 07.05.2019 20:48

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı. Dayatma ve çifte standartlara prim vermeyiz." dedi.