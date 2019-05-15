Haberler Web TV Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

15.05.2019 14:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, S-400 tesliminin erteleneceği yönündeki iddialara yanıt vererek, "Erteleme veya durdurma gündemde değil. Bitmiş bir anlaşma, ertelemeyi neden konuşalım?" dedi.


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