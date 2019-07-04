Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması 04.07.2019 10:59

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, S-400 tartışmalarına ilişkin "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Artık teslim süresi konuşuluyor. Biz S-400’ü alacağız, NATO’yla da diğerleriyle de görüşüyoruz. Eğer bir tereddüdünüz varsa gelin bunu konuşalım diyoruz, biz diyalogdan yanayız. Ama Amerika’nın daha önceki yaklaşımının da doğru olmadığını kendilerine hep söyleyegeldik. Şimdi daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TOPLANTILAR DA YAPILDI"

G20 gerçekten Türkiye'nin 2015'te Antalya'daki ev sahipliği yaptığı zirvede gündeme getirdiği konuların bizden sonraki dönemde de devam ettirilmesi bakımından önemliydi bizim açımızdan baktığımız zaman ama tabii bu bizim açımızdan değil en az gelişmiş ülkelerin sorunlarından tutun da ilk defa kadın 20, W20'yi biz G20'nin gündemine getirmiştik. Kadının güçlendirilmesi ile ilgili önemli toplantılar da yapıldı.

"DİJİTAL EKONOMİ KONUSUNDA DA OTURUMLAR YAPILDI"

Dijital ekonomi ön plandaydı. Bir taraftan az gelişmiş ülkelerin sorunları gündemdeyken dijital ekonomi konusunda da oturumlar yapıldı. Yani dünya genelindeki genel konuların dışında spesifik konular da gündeme geldi. Sadece ekonomi ile ilgili değil, iklim değişikliği ile ilgili konular, bizim için de hassas bir konu. Bu konuyla ilgili gerek Dünya Bankası Başkanı gerekse Genel Sekreter ve ülkelerle de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Terörle mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü ve çifte standardı G20 zirvesinde gündeme getirmiş oldu. Bu konudaki hassasiyetlerimiz de gündeme geldi.

"TRUMP'IN İLK 2 SENESİNDE DE PATRİOT'LA İLGİLİ BİZE BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

Trump'ın basının önünde, ikili görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede bunu açıkça söylemesi bakımından önemliydi. Hatta bunu daha sonra düzenlediği basın toplantısında daha geniş bir şekilde vurgulaması bakımından da önemliydi. Esasen Trump'ın herkesin önünde söylediği şeyleri daha önceki ikili görüşmelerimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza defalarca söylemişti. Telefon görüşmelerinde de Sayın Trump, Türkiye'nin bir suçunun olmadığını, kendilerinin ama Obama döneminin hatası olduğunu defalarca söylemiştir.

Trump iş başına geldiği zaman da biz Patriot almak istediğimizi yazılı bir şekilde ABD'ye ilettik. Daha 6 ay önce, başvurumuzdan yaklaşık 2 sene sonra bize cevap geldi. Yani bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Doğru, Obama döneminde biz 10 sene almaya çalıştık alamadık. Trump'ın ilk 2 senesinde de Patriot'la ilgili bize bir geri dönüş olmadı.

"S-400 BİTMİŞ BİR ANLAŞMADIR"

Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Artık teslim süresi konuşuluyor. Biz S-400'ü alacağız, NATO'yla da diğerleriyle de görüşüyoruz. Eğer bir tereddüdünüz varsa gelin bunu konuşalım diyoruz, biz diyalogdan yanayız. Ama Amerika'nın daha önceki yaklaşımının da doğru olmadığını kendilerine hep söyleyegeldik. Şimdi daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim.

BM'DEKİ YPG/PKK SKANDALI

Genel Sekreterle görüşeceğiz. Görüşme konusunda mutabık kaldık. Arkadaşlarımız zamanlamasını ayarlamaya çalışıyorlar. Daimi Temsilcimiz Feridun Bey, bizzat Genel Sekretere giderek yazılı protestomuzu da iletmiştir. Bu şahısla ilgili kırmızı bülteni önüne koymuştur. Genel Sekreter bunu görünce çok şaşırmış. Çünkü bu şahsın terör listesinde olduğunu ve de kırmızı bültenle arandığını bilmiyorlarmış. İşte terörle mücadeledeki çifte standart ve ikiyüzlülük bu. Kırmızı bültenle aranan kişi nasıl oluyor da İsviçre'ye gidebiliyor? İsviçre ki her zaman terörle mücadele ve diğer hak ve hukuk konusunda diğer ülkelerin biraz daha önünde olmaya çalışan bir ülke esasen.

Burada olumlu taraftan bakarsak, BM'nin bu terör örgütünün çocukları zorla savaşa götürdüğünü kabul etmesi ve tespit etmesi önemli. Fakat bu sorunu çözmek için bu terör örgütünü ve kırmızı bültenle aranan bir şahsı, teröristi muhatap olması çok vahim bir hatadır. Sorunun kaynağı bu. Aynı anlayışı başka yerlerde de görüyoruz. Yani terör tanımı konusunda gerçekten dünya ilginç bir geçiş sürecinden geçiyor. Çok farklı tanımlar ortaya çıkmaya başladı. Terörle mücadele konusunda dünya şu anda büyüm bir zaaf içerisinde. Bunu da başlatan ABD'dir. Yani ABD'nin bazı ülkelerle Suriye'de YPG'yle iş birliği yapması bu süreci başlatmıştır.

"WASHİNGTON POST TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞTIR"

Washington Post, herkes ifade özgürlüğü diyor, basın özgürlüğü diyor. Tamam, bu konuda bir sıkıntı yok. Peki terör propagandası ifade özgürlüğüne girer mi diyorsun, hayır girmez diyor. Nasıl oluyor da ABD'nin de terör listesine eklediği PKK'nın azılı teröristinin görüşlerini siz yansıtıyorsunuz. Şöyle sorayım, Washington Post, bugün DEAŞ'ın başındaki Bağdadi'nin makalesini yayınlar mı? Veya El Kaide'nin herhangi bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Boko Haram'ın bir makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan yine terör listesinde olan PKK'nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun. Maalesef bugün dünyanın terörle mücadeledeki içine düştüğü zafiyetin göstergesidir. Washington Post terör propagandası yapmıştır.

"ONLAR DA BİLİYOR Kİ BİZE KARŞI BİR ADIM ATAMAZLAR"

Rum kesiminin bu tür tehditlerinin bizim için bir anlamı yok. Onlar da biliyor ki bize karşı bir adım atamazlar, atmaya cüret ederlerse de cevabını alırlar geçmişte olduğu gibi. O yüzden onlar da haddini esasen bili ama siyasi bakımdan böyle çalışma yaparlar. AB'ye gittiler, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı aldırmaya çalıştılar aldıramadılar. Çünkü biz bu konuda gerekli bilgilendirmeyi net bir şekilde yaptık. Bu konuda da son derece rahatız. Attığımız tüm adımlar uluslararası hukuka uygundur.

"KKTC'NİN DE RUHSAT VERDİĞİ ALANLARDA SONDAJ ÇALIŞMALARIMIZI YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde ne yapacağına ancak Türkiye karar verir. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının bir garantör ülke olarak hakkını korumak Türkiye'nin vazifesidir ve sorumluluğudur. O nedenle KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlarda sondaj çalışmalarımızı yapacağız. Bu noktaya gelmemizin sebebi Rum kesiminin defalarca uyarmamıza rağmen Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadan, yani orada çıkacak petrol ya da gazdan elde edecek geliri Türk tarafı ile paylaşım garantisi vermeden tek taraflı sondaja başlamasıdır. Biz bunları Yunanlara söyledik, Rumların kendisine de söyledik.



HAFTER'İN İNSANİ HASSASİYETİ YOK

Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde kendi halkına da saldırıyor.