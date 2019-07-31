Son dakika: Dış ticaret açığı verileri açıklandı 31.07.2019 10:20

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %42,5 azaldı

Haziran ayında dış ticaret açığı %42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında %70,1 iken, 2019 Haziran ayında %77,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %15,5 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %15,5, ithalat %0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,1, ithalat %14,8 azaldı.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Haziran ayında 1 milyar 74 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 685 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 640 milyon dolar ile Fransa ve 613 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Haziran ayında 1 milyar 537 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 276 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya ve 919 milyon dolar ile ABD izledi.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,5'tir. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,9'dur.



Genel ticaret sistemine göre ihracat 11 milyar 594 milyon dolar oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 azalarak 11 milyar 594 milyon dolar, ithalat ise %22,9 azalarak 15 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %76,9 oldu.