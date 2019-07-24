Haberler Web TV Son dakika: Diplomata komşu kurşunu! Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı ağır yaralı

Son dakika: Diplomata komşu kurşunu! Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı ağır yaralı

24.07.2019 23:35

Son dakika haberine göre, Ankara'da, emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, komşusu Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'u, tabanca ile ağır yaraladıktan sonra, aynı silahla yaşamına son verdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaşanan bu olay üzerine Belarus Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.


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