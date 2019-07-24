Son dakika: Diplomata komşu kurşunu! Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı ağır yaralı

Son dakika haberine göre, Ankara Çankaya’da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.
Son dakika: Diplomata komşu kurşunu! Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı ağır yaralı24.07.2019 22:21
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