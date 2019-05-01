Haberler Web TV Son dakika: Devlet Bahçeli: MHP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır

Son dakika: Devlet Bahçeli: MHP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır

01.05.2019 12:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği (kesin) karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıklar çığırından çıkmaktadır.


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