Haberler Web TV Son dakika... Depoda patlama! Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor

Son dakika... Depoda patlama! Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor

28.06.2019 01:10

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama meydana geldi. Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı.


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