Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama meydana geldi. Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı.
Son dakika... Depoda patlama! Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor28.06.2019 01:10
- Son dakika... Depoda patlama! Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor
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