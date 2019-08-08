SON DAKİKA: Denizli'de şiddetli deprem! Vatandaş sokağa döküldü 08.08.2019 16:57

Denizli'de öğle saatlerinde AFAD'ın açıklamasına göre 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası yetkililer tarafından bazı evlerin hasar aldığı açıklandı. Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremin çevredeki birçok ilden de hissedildiği duyuruldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'deki depremin ardından Denizli'de 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Seferihisar'da saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 18,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

DENİZLİ'DE 6 ŞİDDETİNDE DEPREM

İzmir'deki depremin ardından Deniz'de de deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamada depremin 6 şiddetinde olduğu ve merkez üssünün Bozkurt ilçesi olduğu aktarıldı. İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KANDİLLİ: 6.5 ŞİDDETİNDE OLDU

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.