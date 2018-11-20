Son dakika: Denizli'de düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Dün Denizli'de kalkışından bir süre sonra radardan kaybolan eğitim uçağının enkazı Aydın'da bulundu. Uçaktaki iki kişinin cesedine ulaşıldı.
Son dakika: Denizli'de düşen uçağın enkazına ulaşıldı20 Kasım 2018, Salı
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