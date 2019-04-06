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Son dakika: Defne Joy Foster'ın ölümü ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber

06.04.2019 13:00

Anayasa Mahkemesi, Kerem Altan'ın evinde 2011'de ölü bulunan sunucu Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster'ın, "kızının şüpheli ölüm olayında ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.


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