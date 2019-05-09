Haberler Web TV Son dakika: DEAŞ’ın kanlı planı deşifre oldu! Anzak günlerinde saldırı planlamışlar

Son dakika: DEAŞ’ın kanlı planı deşifre oldu! Anzak günlerinde saldırı planlamışlar

09.05.2019 12:01

Son dakika... 24-25 Nisan günü Çanakkale’de yapılan Anzak Günleri’nde DEAŞ’lı terörist Abdulkerim Hilef’in saldırı planladığı ortaya çıktı. Şüpheli Tekirdağ’da yakalandı. Saldırı planının ilginç ayrıntılarına ulaşıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları