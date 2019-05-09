Son dakika: DEAŞ’ın kanlı planı deşifre oldu! Anzak günlerinde saldırı planlamışlar

Son dakika... 24-25 Nisan günü Çanakkale’de yapılan Anzak Günleri’nde DEAŞ’lı terörist Abdulkerim Hilef’in saldırı planladığı ortaya çıktı. Şüpheli Tekirdağ’da yakalandı. Saldırı planının ilginç ayrıntılarına ulaşıldı.
Son dakika: DEAŞ’ın kanlı planı deşifre oldu! Anzak günlerinde saldırı planlamışlar09.05.2019 12:01
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