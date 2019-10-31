Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre DEAŞ sözcüsü liderleri Bağdadi'nin ve yerine geçeceği düşünülen Ebu Hasan el-Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Son dakika: DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı31.10.2019 18:55
- Son dakika: DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı
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