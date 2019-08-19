Son dakika: Daniel Sturridge Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Trabzonspor'un transferi uzun uğraşlar verdiği Sturridge'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda oynadıkları Sparta Prag maçını tribünden takip etmişlerdi
Son dakika: Daniel Sturridge Trabzonspor için İstanbul'a geldi19.08.2019 23:43
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