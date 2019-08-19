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Son dakika: Daniel Sturridge Trabzonspor için İstanbul'a geldi

19.08.2019 23:43

Trabzonspor'un transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Trabzonspor'un transferi uzun uğraşlar verdiği Sturridge'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda oynadıkları Sparta Prag maçını tribünden takip etmişlerdi


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