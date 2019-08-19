Son dakika: Daniel Sturridge Trabzonspor için İstanbul'a geldi 19.08.2019 23:43

Trabzonspor'un transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Trabzonspor'un transferi uzun uğraşlar verdiği Sturridge'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. öne eleme turunda oynadıkları Sparta Prag maçını tribünden takip etmişlerdi