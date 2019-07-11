Son dakika: Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale geldi 11.07.2019 21:15

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.