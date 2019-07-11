Son dakika: Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale geldi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.
Son dakika: Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale geldi11.07.2019 21:15
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