Son dakika... D-100'de feci kaza 11.07.2019 13:56

D-100 karayolunda hasta taşıyan bir ambulans kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 ambulans çalışanı yaralandı. Hasta ise kazayı yara almadan atlattı.