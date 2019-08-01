Haberler Web TV Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan YAŞ Toplantısı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan YAŞ Toplantısı ile ilgili flaş açıklama

01.08.2019 16:55

Son dakika haberine göre bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 14 general ve amiralin bir üst rütbeye yükseltildiği duyuruldu.


Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 14 general ve amiralin bir üst rütbeye yükseltildiği duyuruldu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:
30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi. 313 albayın görev süreleri iki yıl süresince uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş, halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır.

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