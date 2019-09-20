Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Kapalı Maraş ile ilgili flaş açıklama 20.09.2019 13:04

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de bulunan Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de bulunan Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

Oktay, "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder. Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır. Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz." dedi.