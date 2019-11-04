Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT ve af yasası hakkında açıklama! 04.11.2019 19:08

Af yasası ve EYT hakkındaki son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın EYT ve af yasası hakkındaki son durumu da vatandaşlarla paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT VE AF YASASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AF AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu hafta yaptığı açıklamada "Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. 'Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim' demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki birtakım örneklerden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır" ifadelerini kullandı.