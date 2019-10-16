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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

16.10.2019 16:38

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

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