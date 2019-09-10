Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu. Kalın, "Güvenli bölge konseptini doğru anlamak lazım. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ikincisi de mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi köylerine ve kasabalarına dönecekleri yerler anlamında güvenli bölgeyi kastediyoruz. Münbiç'teki gibi bir oyalamaya izin vermeyiz" ifadesini kullandı. Kalın, "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil" ifadesini kullandı.Kalın, " F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalar10.09.2019 20:11
- Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalar
- Kocaeli'de servis şoförüne sopalı saldırı! O anlar kamerada!
- Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! Eski eşini hastanede bıçakladı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı
- İstanbul Sancaktepe'de okulda yangın!
- Kanser hastası annenin HDP isyanı: Ben çocuklarımı onlar için doğurmadım! Yeter artık
- Irak Kerbela'daki Aşure Günü etkinliğinde facia! 31 ölü 100'den fazla yaralı (VİDEO)
- Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin annesi Sevcan ve üvey babası Deniz'in yatak görüntüsü olay oldu!
- Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde platform çökmesi sonucu 31 kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı (Video)
- Son dakika: Bakan Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Ross'tan önemli açıklamalar (Video)
- Faiz indirimi sonrası konut kredisine yoğun talep! Özel bankalardan faiz indirimi gelecek mi?
- Meteoroloji açıkladı! 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor (Video)
- Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü sporcu Stafford Slick o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.