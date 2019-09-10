Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalar 10.09.2019 20:11

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu. Kalın, "Güvenli bölge konseptini doğru anlamak lazım. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ikincisi de mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi köylerine ve kasabalarına dönecekleri yerler anlamında güvenli bölgeyi kastediyoruz. Münbiç'teki gibi bir oyalamaya izin vermeyiz" ifadesini kullandı. Kalın, "Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil" ifadesini kullandı.Kalın, " F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." diye konuştu.