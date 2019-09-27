Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremiyle ilgili flaş açıklamalar 27.09.2019 11:19

Son dakika haberine göre İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. 473 hasarlı bina ihbarı geldi. Yaralanan 34 vatandaşın 10'unun tedavisi sürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgileri paylaştı.



Oktay'ın açıklamaları şöyle;

73 HASARLI BİNA İHBARI GELDİ

"Vatandaşlarımızdan gelen ihbarların tamamı ilgili tüm birimlerimiz tamamı tarafından incelemeler yapılmış gerekli tedbirler alınmıştır. 473 hasarlı binaihbarı gelmiştir. Duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmaktadır. 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır, bugün için okullar tatil edilmiştir. 7 bin 46 okulumuzda eğitime ara verilecek bulguya rastlanmamıştır.

4 VATANDAŞIN 10'UNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda 34 vatandaşımız misafir edilmektedir. Yaralanan 34 vatandaşımızın 10'unun tedavileri devam etmekte, 24'ü taburcu edilmiştir.

En büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşandı. Tüm ilgili birimlerimiz teyakkuz halindedir.