Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremine ilişkin önemli açıklama 27.09.2019 18:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5.8'lik İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Oktay, "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz." ifadelerini kullandı. Fuat Oktay: "Biz şöyle çalışıyoruz; herhangi bir en ağır, en kötü senaryoda ihtiyacımız olan toplanma alanı metrekare olarak nedir ve bu metrekare alan olarak biz ihtiyacımızı karşılayabiliyor muyuz, karşılayamıyor muyuz? 'Burası toplantı alanıdır, ilanihaye hiçbir belediye ve kurum herhangi yapılaşmaya gidemez.' Böyle bir kural yok zaten. Orası olduğu zaman bir başka alandır. Bizim için önemi olan ihtiyacın karşılanmasıdır." dedi.