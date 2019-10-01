Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon, faiz ve döviz kuru açıklaması (Video) 01.10.2019 17:02

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı. Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada enflasyon, faiz ve döviz kuruyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''önümüzdeki günlerde enflasyonun yeniden tek haneli rakama ineceğine inanıyorum.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda hitap etti ve burada çok krtik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada enflasyon, faiz ve döviz kuruyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarından satır başları;

Finans sistemine saldırılar ekonominin kendi dinamikleri içinde gerçekleşen hadiseler değildi. Ağustos ayındaki sıkıntının ardından ekonomi yönetimimiz pek çok önlem aldı. Sadece bir gecede 10 milyar dolardan daha fazla ülkemizdeki cari kurun çok üzerinde döviz satın alma emirleriyle karşılaştık. Döviz kuru istikrarlı çizgiye oturtulmuştur. Faizin inmesi için adımlar atılmıştır. Faizler, bir önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 10 puan konut kredilerinde 15 puan gerilemiştir. Yeni verilerin açıklanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde enflasyonun yeniden tek haneli rakama ineceğine inanıyorum.