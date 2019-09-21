Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te - VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin güçlü Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım." paylaşımı sonrası Teknofest'i ziyaret etti.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te - VİDEO21.09.2019 11:43
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