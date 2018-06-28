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  • Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı

27 Haziran 2018, Çarşamba

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü başladı. Gelişmeleri Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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