Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü başladı. Gelişmeleri Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı27 Haziran 2018, Çarşamba
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