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Son dakika... Cumhur İttifakı genelgesi açıklandı

16.02.2019 10:19

Son dakika... Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esasları AK Parti ve MHP’nin ortak çalışması ile belirlendi. İşte detaylar...


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