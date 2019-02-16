Son dakika... Cumhur İttifakı genelgesi açıklandı

Son dakika... Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esasları AK Parti ve MHP’nin ortak çalışması ile belirlendi. İşte detaylar...
Son dakika... Cumhur İttifakı genelgesi açıklandı16.02.2019 10:19
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