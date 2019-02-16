Son dakika... Cumhur İttifakı genelgesi açıklandı 16.02.2019 10:19

Son dakika... Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esasları AK Parti ve MHP’nin ortak çalışması ile belirlendi. İşte detaylar...