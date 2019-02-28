Haberler Web TV Son dakika... CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan evinde ölü olarak bulundu! Lisa Sheridan kimdir?

Son dakika... CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan evinde ölü olarak bulundu! Lisa Sheridan kimdir?

28.02.2019 12:29

Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu. CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan 44 yaşındaydı. Ünlü oyuncunun ölümünü menajeri Mitch Clem doğruladı. Mitch Clem, "Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi.


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