Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir kamyonetin yaklaştığı ve patlama anı görülüyor. İşte o anlar...
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan beldenin merkezinde emniyet binası önünde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Güvenlik makamları saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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