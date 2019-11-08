Son dakika: Çobanbey'de bombalı araç saldırısı! Patlama anı kamerada 08.11.2019 10:43

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir kamyonetin yaklaştığı ve patlama anı görülüyor. İşte o anlar...

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan beldenin merkezinde emniyet binası önünde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik makamları saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.