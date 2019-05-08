Haberler Web TV Son dakika: CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

Son dakika: CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

08.05.2019 15:01

CHP, İstanbul'daki ilçe seçimlerinin yanı sıra 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu.


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