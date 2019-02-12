Haberler Web TV Son dakika... CHP Kırklareli teşkilatından 50 kişi istifa etti

Son dakika... CHP Kırklareli teşkilatından 50 kişi istifa etti

12.02.2019 17:53

Son dakika... Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun istifasının ardından 50 partili daha CHP'den istifa etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları