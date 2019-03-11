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Son dakika: CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

11.03.2019 16:15

Son dakika! CHP'nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Arslan'ın mitiginde yaşanan Kürdistan diyaloğu ile sela hakkında söylenenler olay olmuştu.


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