Son dakika: CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

Son dakika! CHP'nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Arslan'ın mitiginde yaşanan Kürdistan diyaloğu ile sela hakkında söylenenler olay olmuştu.
Son dakika: CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi11.03.2019 16:15
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