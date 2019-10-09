Son dakika... Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada 09.10.2019 20:10

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon sonrası terör örgütü mensupları, İHA ve uçakların görüş mesafesini kapatmak için önceden biriktirdikleri lastikleri yakmaya başladı. Bu sırada Resulayn tarafından Ceylanpınar’a atılan 2 roket evlere isabet etti. Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar ise kameraya yansıdı...