Son dakika... Ceylanpınar'a roket atıldı: Yaralılar var

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Son dakika... Ceylanpınar'a roket atıldı: Yaralılar var22.07.2019 22:39
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