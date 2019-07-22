Son dakika... Ceylanpınar'a roket atıldı: Yaralılar var 22.07.2019 22:39

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.