Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Denizli'deki depremle ilgili flaş açıklamalar (Video) 09.08.2019 17:15

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de dün meydana gelen depremde 976 binanın hasar gördüğünü, bunlardan 108'inin ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz" dedi.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Bozkurt ve Çardak belediyelerimize nakdi yardım yapacağız. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz. Bozkurt ve Çardak'ta 976 binadan 108'i ağır, 868'i hafif hasarlı. Ağır hasarlı binaların yıkımına bir an önce başlayacağız."