Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Son dakika: Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı06.08.2019 08:06
- Son dakika: Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı
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