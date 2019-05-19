Haberler Web TV Son dakika: Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar rehin alınarak evleri soyuldu

Son dakika: Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar rehin alınarak evleri soyuldu

19.05.2019 08:54

Son dakika... Eskişehir'de silahlı 3 şüpheli, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı.


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