Son dakika... Çankırı'da 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde deprem! Ankara'da da hissedildi (VİDEO) 14.09.2019 09:37

Son dakika haberine göre Çankırı'da 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremin Ankara'da da hissedildiği öğrenildi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş yaptığı açıklamada hasar olmadığını dile getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş yaptığı açıklamada "Büyüklük olarak çok ciddi bir deprem değil. Biz arkadaşlarımızla dikkatle izliyoruz. Herhangi bir hasar yok. Arkadaşlarımız köyleri tarıyor" dedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (14 EYLÜL 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.14 09:03:10 40.7595 32.9602 5.0 -.- 5.1 4.8 YESILOZ-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 09:00:29 40.7348 32.9680 5.0 -.- 4.9 4.9 HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 07:07:43 37.9050 29.6337 8.3 -.- 1.6 -.- MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI)

2019.09.14 06:38:29 38.7350 27.9590 8.0 -.- 2.5 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)

2019.09.14 04:58:15 38.2007 41.9103 10.1 -.- 1.5 -.- AGACPINAR-(BITLIS)

2019.09.14 02:53:45 38.1987 26.5942 7.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR)

2019.09.14 02:20:21 38.3472 43.6003 7.8 -.- 1.5 -.- HAMURKESEN-GURPINAR (VAN)

2019.09.14 02:19:37 38.5753 43.2492 16.9 -.- 1.1 -.- BARDAKCI-(VAN)

2019.09.14 02:16:30 40.0023 26.1228 7.4 -.- 2.6 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.09.14 01:56:02 39.1490 41.6872 15.6 -.- 2.8 -.- UNALDI-VARTO (MUS)

2019.09.14 01:53:52 42.7055 41.7357 3.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN

2019.09.14 01:42:36 40.4520 28.7520 4.7 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.09.14 01:35:39 39.6073 27.4973 8.2 -.- 1.4 -.- SARICA-IVRINDI (BALIKESIR)

2019.09.14 00:28:36 39.0558 27.1325 9.2 -.- 2.2 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)

2019.09.14 00:06:43 36.9547 27.5677 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)