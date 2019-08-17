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SON DAKİKA! Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

17.08.2019 11:58

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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