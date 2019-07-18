Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gözyaşlarıyla tahliye edildiler

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Feribotta aracı bulunan bazı yolcular gözyaşlarına boğuldu. Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önlediği öğrenildi.
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gözyaşlarıyla tahliye edildiler18.07.2019 20:18
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