Haberler Web TV Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gözyaşlarıyla tahliye edildiler

Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gözyaşlarıyla tahliye edildiler

18.07.2019 20:18

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Feribotta aracı bulunan bazı yolcular gözyaşlarına boğuldu. Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önlediği öğrenildi.


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