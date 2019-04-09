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Son dakika: Büyükçekmece'ye sahte seçmen operasyonu başlatıldı

09.04.2019 09:38

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.


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