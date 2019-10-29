Haberler Web TV Son dakika: Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltında

Son dakika: Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltında

29.10.2019 13:01

Son dakika haberine göre Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12'si Suriye uyruklu 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 12'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

12 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 14 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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