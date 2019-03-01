Haberler Web TV Son dakika: Bursa Uludağ'da feci kaza

Son dakika: Bursa Uludağ'da feci kaza

01.03.2019 18:03

Bursa'da, Uludağ yolunda bir otobüsün devrildiği ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


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