Haberler Web TV Son dakika: Bursa İznik'te makilik alanda yangın

Son dakika: Bursa İznik'te makilik alanda yangın

11.08.2019 18:36

Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alandan alevler yükselmeye başladı. Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alandan alevler yükselmeye başladı. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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