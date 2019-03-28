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Son dakika: BUDO'dan sefer iptalleri

28.03.2019 17:34

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


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