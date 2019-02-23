Haberler Web TV Son dakika: BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

Son dakika: BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

23.02.2019 09:10

BUDO ve İDO'nın bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte o seferler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları