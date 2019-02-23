BUDO ve İDO'nın bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte o seferler...
Son dakika: BUDO ve İDO'da sefer iptalleri23.02.2019 09:10
- Meteoroloji'nin İstanbul için kar uyarısı sonrası İBB alarma geçti
- Son dakika: BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
- Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Donacağız! İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İşte 23 Şubat hava durumu
- BBC'ye verdiği röportajda "Onların inançlarına göre kadından imam olmaz" diyen Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi!
- D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
- Marketlerde gramaj oyununa dikkat! Bakın nasıl anlaşılıyor...
- Fahrettin Altun duyurdu! Yayın hayatını başladı
- Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çatışma!.
- Ölümcül gribe dikkat! Uzmandan uyarı geldi
- Havada panik! Pilot uçuş sırasında uyuyakaldı
- Kadın sürücü çarptığı aracın sürücüsünü tekme tokat dövdü! O anlar saniye saniye kaydedildi
- Başkan Erdoğan'dan Bodrum'da önemli açıklamalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.