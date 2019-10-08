Haberler Web TV Son dakika: Bu ne yaman çelişki! ABD'den YPG/PKK'ya 80 TIR'lık can suyu

Son dakika: Bu ne yaman çelişki! ABD'den YPG/PKK'ya 80 TIR'lık can suyu

08.10.2019 00:02

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgeye, lojistik malzeme sevk etti. YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı TIR'larda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.


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